Une à la fois

Claude Bégin

Une simple balade dans la Côte-de-Sable en portant une attention particulière à l’architecture nous fera apprécier la valeur patrimoniale des constructions restantes de maisons centenaires en briques, à une époque où l’électricité était une nouveauté à Ottawa et les gens roulaient en calèche. Dans la Côte-de-Sable, comme partout ailleurs au Canada, de nombreux styles architecturaux ont été importés du nord de l’Europe, principalement de l’Empire britannique. De nos jours, certains styles architecturaux dits « contemporains » sont souvent des néo-formes de styles plus anciens. À titre d’exemples : le Renouveau gothique (1800 – 1930), le Haut victorien (1840 – 1900), le Château (1880 – 1930), l’Artisan (1800 – 1900), le Chalet anglais (1920 – 1930), l’Italianisant (1840 – 1885), la Renaissance Tudor (1800 – 1940).

Une quantité infinie de briques, chacune de la taille d’une main humaine adulte, composent les murs de plus d’une centaine d’anciennes maisons dans le quartier de la Côte-de-Sable. Ces structures datent de la

fin du 19e allant jusqu’au début du 20e siècle. Toutes ces maisons racontent une histoire. La compétence, le travail acharné et le dévouement des maçons qui ont mené à terme la construction de ces structures en briques méritent d’être appréciés davantage.

La brique d’argile offre des caractéristiques particulières : les murs extérieurs construits en briques sont durables, sécuritaires et à long terme, ne nécessitent aucun ou très peu d’entretien. De surcroît, le côté esthétique indéniable de la maçonnerie en brique offre un charme visuel à nos yeux. Pour bien constater cet effet frappant sur notre sens de la vue, nous n’avons qu’à porter une attention particulière aux différents arcs en maçonnerie de briques. Ces différentes coupes d’arc peuvent donner à une maison plus d’attrait visuel et de personnalité. Tout autant visuellement agréables sont les corbeaux en briques (encorbellement) offrant différents motifs ou modèles qui créent ainsi des effets intéressants d’ombres. Les pignons voûtés, les linteaux et les appuis de fenêtre en pierre rehaussent la beauté de ces maisons d’antan.

Depuis plusieurs décennies, la construction de maisons en briques agencées d’enjolivements a presque disparu partout avec l’essor de nouveaux styles de maisons normalisées. Des matériaux divers plus industrialisés sont désormais utilisés dans les nouvelles constructions… et ces mêmes matériaux font souvent preuve d’une durabilité inférieure comparativement à de la brique. Toutefois et heureusement, pour certains architectes et concepteurs de maisons, la brique d’argile, produit de base élémentaire intemporel, est encore tout aussi désirable aujourd’hui qu’elle l’était il y a un siècle et demi.

Un défi …

Pour votre prochaine balade

dans la Côte-de-Sable :

Pouvez-vous trouver

ces éléments architecturaux en briques ?

Le nom des rues vous mettra sur la piste