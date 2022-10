IMAGE needs your help!

IMAGE relies on people willing to write (or be assigned) stories – in English and French. We are especially looking for contributors from the uOttawa community and those with a fresh take on the issues faced in our neighbourhood. No journalism experience is necessary, and our editor can work with you to refine story focus and offer other guidance.

For the December issue we would like to assign someone to investigate the recent business closures on Somerset Street East. Why did they leave and what advice would they give to others looking to open shop?

We are also looking for volunteer photographers and those with Adobe InDesign skills. Sound like you? Email image22@rogers.com – we look forward to hearing from you!

À la recherche de..

IMAGE compte sur des gens qui s’offrent pour écrire des articles en français et en anglais, soit de leur propre inspiration ou proposés par la rédaction. On cherche en particulier des contributions de la communauté d’uOttawa, ainsi que d’autres personnes qui peuvent apporter un regard nouveau sur les enjeux auxquels fait face notre quartier. Pas besoin d’expérience en journalisme; notre équipe peut travailler avec vous pour peaufiner votre article et pour offrir d’autres conseils.

Pour le numéro de décembre, on cherche quelqu’un intéressé à faire un suivi par rapport aux fermetures récentes de commerces sur la rue Somerset Est. Pourquoi sont-ils partis et quels conseils pourraient-ils donner à d’autres qui voudraient y ouvrir boutique?

On cherche également des photographes bénévoles et des gens ayant des compétences en Adobe InDesign. Ça vous ressemble? Envoyez un courriel à image22@rogers.com. On a hâte de recevoir de vos nouvelles !