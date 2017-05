Les Archives de l’Université d’Ottawa, témoins du passé, partenaires de l’avenir

Par Michel Prévost­

Depuis 50 ans, les Archives de l’Université d’Ottawa traitent et diffusent un patrimoine archivistique d’une valeur inestimable pour l’histoire de l’éducation supérieure en Ontario français. En effet, notre centre d’archives conserve précieusement des documents qui témoignent de la présence francophone depuis la fondation du Collège de Bytown en 1848 par Mgr J.-B. Guigues, premier évêque catholique du diocèse d’Ottawa. Aujourd’hui, quelque 14 000 francophones, dont une majorité de Franco-Ontariens, fréquentent notre maison d’enseignement.

Les débuts

Les Oblats qui dirigent l’Université d’Ottawa de sa création jusqu’en 1965 ont toujours eu le souci de préserver les documents qui témoignent du développement de leur maison d’enseignement. Malheureusement, le feu détruit en 1903 une grande partie de ce riche patrimoine archivistique pour le XIXe siècle. Seuls des procès-verbaux et des livres de compte déposés dans un coffre-fort échappent aux flammes. En 1965, lors de la restructuration, les documents déposés aux Archives sont transférés à la nouvelle Université Saint-Paul dirigée par les Oblats. Ces archives ne reviendront qu’en 2014 sous la direction des AUO.

C’est en 1967 que le Comité d’administration crée un service d’archives. Au début, un seul archiviste, Paul Dumas, occupe de modestes locaux au pavillon Tabaret, alors qu’aujourd’hui, une équipe dynamique de six personnes y travaillent. Le centre relève du vice-recteur à la Gouvernance, John Currie.

En 1990, le centre d’archives emménage dans des locaux conçus pour entreposer les documents historiques et administratifs de l’établissement. Depuis, les archives institutionnelles sont conservées au 100, rue Marie-Curie, salle 012, dans deux dépôts à température et humidité contrôlées alors que les chercheurs disposent d’une salle de lecture bien aménagée. Les AUO offrent également aux unités plusieurs services en gestion documentaire.

Un riche patrimoine

Plus de 300 fonds et collections, quelque 5 000 mètres linéaires de documents textuels, plus d’un million de documents iconographiques, des microfilms, des documents électroniques, des artefacts, des documents architecturaux, des enregistrements sonores et des pièces textiles forment notre patrimoine archivistique.

Pour faire connaître ce patrimoine, notre équipe organise des visites guidées, met à jour le site web, rédige des instruments de recherche, écrit des articles pour les médias, effectue des présentations auprès de la communauté universitaire et accorde des entrevues aux médias. De plus, nous tissons des liens avec les associations en archivistique et les sociétés d’histoire. Nous participons également à divers événements, notamment le Mois du patrimoine, les Portes ouvertes Ottawa et les Retrouvailles annuelles de nos diplômés. Enfin, nous collaborons aux principaux anniversaires au sein de notre institution.

Des archives franco-ontariennes

Comme l’Université d’Ottawa reçoit depuis plus de 165 ans des francophones et que depuis 1965, la promotion de la culture française en Ontario fait partie de notre mission, une grande partie de nos archives touchent la communauté de langue française. Cela dit, certains de nos fonds sont plus intimement liés aux Franco-Ontariens. Par exemple, on trouve aux AUO, la première revue littéraire étudiante de la langue française qui date de 1900. Il en va de même pour le journal étudiant, La Rotonde, qui est publié depuis 1932.

Les débats et le théâtre francophone occupent une place de choix à l’Université d’Ottawa. Notre plus ancienne association étudiante de langue française date de 1887 avec la création de la Société des débats français. Bien que le théâtre soit présent depuis les débuts, il n’est structuré que depuis 1958 avec la création de la Société dramatique, devenue en 1966, la Comédie des Deux Rives. Dans la même veine, notons les archives de LA LIGUE, qui s’avère l’une des meilleures ligues d’improvisation étudiante universitaire de langue française au pays.

Par ailleurs, à titre de la plus ancienne et importante université bilingue en Amérique du Nord plusieurs de nos documents traitent du bilinguisme et de la francophonie à l’Université d’Ottawa. Le Fonds du Centre de recherche en civilisation canadienne-française témoigne aussi de la vitalité de cet important centre d’archives.

Depuis 1848, un très grand nombre d’administrateurs, de professeurs et de chercheurs attachés à l’Université d’Ottawa contribuent au développement de l’Ontario français. Grâce à tous nos dossiers onomastiques, il s’avère possible d’étudier leurs contributions exceptionnelles.

Terminons par une collection qui illustre bien nos liens avec l’Ontario français, celle de l’École normale de l’Université d’Ottawa. Ce fonds d’archives démontre l’importance de cette école qui a formé de 1927 à 1970 plus de 8 000 enseignants et enseignantes pour les écoles primaires de langue française en Ontario. Par la suite, c’est la Faculté d’éducation qui prend la relève pour former les enseignants franco-ontariens du primaire et du secondaire.

Somme toute, les AUO remplissent bien depuis un demi-siècle leur mandat et mettent en valeur les documents qui témoignent de l’histoire de l’université, particulièrement des francophones.

Renseignements : tél. : 613.562.5750, courriel archives@uottawa.ca, site Internet : http://www.archives.uottawa.ca.